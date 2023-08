A fuoco l’auto di una dirigente del comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte

StrettoWeb

“Il sindaco e l’Amministrazione Comunale, come già fatto di persona nei giorni scorsi, esprime vicinanza nei confronti della dott.ssa Cataldo, dirigente dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Sant’Eufemia, che la scorsa settimana ha trovato la propria automobile incendiata“. Lo si legge in una nota pubblicata sui social a firma del sindaco, Pietro Violi, e dell’amministrazione di Sant’Eufemia d’Aspromonte.

In base a quanto si apprende dal post, “la vettura era stata parcheggiata all’interno degli spazi di un distributore di benzina, nei pressi dello svincolo autostradale di Rosarno. Da qui la dottoressa è solita recarsi poi a lavoro a Sant’Eufemia insieme ad un collega. Esprimersi in merito all’accaduto è prematuro, in quanto vi sono delle indagini in corso per appurare se si è trattato di un incendio doloso o di un evento senza responsabilità di terzi. Fiduciosi dunque nell’operato delle Forze dell’Ordine restiamo in attesa dell’esito delle indagini e solidali nei confronti della dottoressa Cataldo“, conclude l’amministrazione eufemiese.

Parole di vicinanza alla dott.ssa Cataldo arrivano anche dal gruppo di minoranza Sant’Eufemia è Viva che, raccontando l’accaduto sui propri canali social, precisano come “pur non essendo a conoscenza delle cause o di ulteriori particolari sull’accaduto, manifestiamo la nostra solidarietà e vicinanza ad una persona e professionista nota per la competenza, la correttezza e la trasparenza del suo operato“.