Quella 5C del liceo Vinci di Reggio Calabria che si riunisce dopo 40 anni | FOTO

Riceviamo e pubblichiamo la storia di una rimpatriata tra ex alunni del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, dopo 40 anni dal diploma.

“Sembra soltanto ieri, ma per gli alunni della 5^C del liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, sono trascorsi 40 anni dalla fondamentale tappa, del diploma di maturità. Per commemorare questo memorabile traguardo, una meravigliosa location, Terrazze le Rose, in cui, un delizioso e ricco menù, raffinato e gustosissimo, ha fatto da cornice ad un’atmosfera in cui, ogni dettaglio, ha assunto un significato ed un ricordo da imprimere nella memoria. Non più “ragazzi” spensierati di un tempo passato, ma professionisti affermati negli svariati settori sociali, che hanno gioito, nel rispolverare un passato, che ha contribuito a forgiare persone veramente speciali. Allegria, risate, che hanno consentito un meraviglioso cammino a ritroso nel tempo, che, ha veramente commosso i cuori di tutti.

Questa Réunion non è stata proprio una “carrambata” a distanza di anni, poiché questi ex alunni del liceo scientifico non si sono mai persi realmente di vista, ma si riuniscono regolarmente almeno una volta l’anno, tanto era ed è l’affiatamento tra di loro. Stavolta, però, anche i più lontani si sono impegnati per essere presenti, e chi non ha potuto farlo di persona ha effettuato una videochiamata per salutare gli ex compagni. Altri hanno mandato dei messaggi con toccanti parole per i compagni della fase più importante della vita, l’adolescenza!

La ex professoressa di disegno e storia dell’arte, Paola Ellena, ha allietato ulteriormente la serata con la sua graditissima presenza e, il ricordino che ha donato ai suoi ragazzi, occuperà un posto emblematico nei loro cuori. Ci si è incontrati regolarmente ogni anno, per la gioia di stare insieme e per consolidare sempre più amicizie e rapporti rilevanti, importanti e degni di essere definiti tali. In ordine rigorosamente alfabetico, ecco i nomi degli ex alunni della 5^ C: Luigi Amato, Francesco Arcudi, Maurizio Aversa, Agostino Bruno, Gianfranco Colosimo, Raffaele D’Agostino, Leonardo Del Giudice, Alessandro Elia, Maria Assunta Forzano, Luigi Gangemi, Katia Ielo, Caterina Marchese, Steeve Parisi, Pasquale Porcino, Antonino Priolo, Nicola Romeo, Francesco Saraceno, Antonio Vazzana e Rosa Silvia Zappia.

A conclusione della serata, un dolce denso di significato, una torta la cui scritta riportata: “Oggi, come ieri…insieme”, ha racchiuso il senso profondo che la Reunion ha evidenziato, oggi come allora, perché, consapevoli che il tempo trascorso , ha forgiato sì dei professionisti affermati ed impegnati, ma tutti uniti, ritrovano insieme l’ innocente spensieratezza del “fanciullino”, che, celata e custodita gelosamente dentro ognuno, riecheggia esplosiva nell’aria con la forza e la grinta di quel tempo ormai trascorso, ma emotivamente indelebile!“.