Zelensky: “torniamo dal vertice Nato con buon risultato”

“Stiamo tornando a casa con un buon risultato per il nostro Paese. Un buon rafforzamento di armi”. E’ quanto scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine del vertice della Nato tenuto a Vilnius, in Lithuania: “È molto importante: per la prima volta dall’indipendenza, abbiamo costituito una base di sicurezza per l’Ucraina nel suo cammino verso la Nato. Si tratta di garanzie di sicurezza concrete, confermate dalle sette principali democrazie del mondo. Mai prima d’ora abbiamo avuto una tale base di sicurezza, e questo è il livello del G7”, conclude.