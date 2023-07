StrettoWeb

Volodymyr Zelensky ha affermato che anche “se i russi consegnassero la centrale nucleare di Zaporizhzhia, esiste una minaccia per il mondo intero, poiché gli occupanti potrebbero farla esplodere a distanza”. Lo riporta la stampa ucraina. “Siamo sicuri che la centrale verrà consegnata con delle mine in modo che in seguito i russi abbiano la possibilità di farla saltare in aria a distanza. Questo è molto pericoloso”, conclude il leader ucraino.