Zelensky: “bimbi uccisi da raid russi in Donetsk, risponderemo”

“Ci sarà una risposta”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato su Telegram gli attacchi russi di oggi che hanno nuovamente colpito Odessa e portato alla morte di due bambini nel Donetsk. “Solo il male assoluto può infliggere simili colpi”, ha dichiarato Zelensky.

“Inoltre, ci sarà ancora più consolidamento del mondo per la protezione e l’azione congiunta, ancora più energia per la vittoria, ancora più desiderio di giustizia, di una giusta punizione della Russia per tutti i crimini di questa guerra. E tale punizione arriverà”, ha concluso il presidente ucraino.