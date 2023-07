L’ultima novità di WhatsApp: arrivano i video messaggi vocali: come funzionano | VIDEO

StrettoWeb

WhatsApp lancia l’ennesima novità, pronta a rivoluzionare il mondo della messaggistica. Nella nota app arrivano infatti i video messaggi vocali istantanei. Ad annunciarlo è lo stesso numero uno, Mark Zuckerberg: “I video messaggi sono un modo per rispondere alle chat in tempo reale e dire ciò che vuoi in 60 secondi. Crediamo che saranno un modo divertente per condividere momenti o dare una buona notizia”. Si tratta, in pratica, della evoluzione dei messaggi vocali che, aggiunge Meta, “hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza”.

Video messaggi vocali WhatsApp: come si inviano

Inviare un videomessaggio è come inviare un messaggio vocale. Basta cliccare per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare. Si può anche scorrere verso l’alto per bloccare e registrare il video automaticamente. I video verranno riprodotti nella chat in automatico senza audio. Per attivare l’audio, basterà toccare il video. “I videomessaggi sono protetti con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza – dice Meta – Abbiamo già iniziato a implementare i videomessaggi e nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti”.