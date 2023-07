Violenza a Lampedusa: 15 feriti in una rissa fra migranti

StrettoWeb

Scoppiata una rissa fra tunisini e sudanesi, di cui la maggior parte minori, all’interno dell’hotspot di Lampedusa. Circa un centinaio i coinvolti di cui quindici hanno riportato delle ferite, ma non gravi. Il motivo della rissa non è ancora ben chiaro. A riportare l’ordine sono stati i poliziotti in servizio nella struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola. I feriti sono stati medicati dai sanitari della Croce Rossa italiana.

In tutti questi giorni i migranti hanno assistito al trasferimento di migliaia di giovani arrivati dopo di loro e non è stato semplice spiegare loro che l’iter per accogliere i minorenni è diverso rispetto a quello degli adulti, e che la loro permanenza in hotspot non può superare le 36 ore. Al momento i migranti minorenni ospiti sono 950 e, da ieri, i trasferimenti stanno riguardando anche loro. Oggi saranno invece in 300 quelli che lasceranno l’isola.