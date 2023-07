Villa, Siclari (FI): “al sindaco e all’amministrazione chiediamo di assumere un comportamento rispettoso”

StrettoWeb

“Ma quando questa Città potrà avere un percorso di pacificazione tra le varie anime politiche, garantendo un sano confronto istituzionale tra soggetti dentro e fuori il consiglio comunale?”. Questa è la domanda ma al tempo stesso la triste considerazione che il Partito di Forza Italia per mano del suo Coordinatore, Daniele Siclari, si fa e rivolgendosi all’amministrazione Caminiti visto i continui “attacchi sui social da parte di fans, elettori e addirittura componenti vicini al Sindaco ed assessori nei confronti di cittadini comuni o ex rappresentanti delle istituzioni villlesi. Non si può banalizzare quanto accade perché purtroppo è lo specchio di quello che succede in consiglio comunale con l’amministrazione Caminiti che, forse debole di risultati amministrativi, si rivolge ai componenti della minoranza con toni spesso inopportuni ed offensivi che hanno visto, solo nell’ultimo consiglio comunale, anche il richiamo da parte dello stesso presidente del consiglio verso assessori della sua stessa maggioranza. A qualcuno viene il dubbio che la fonte ispiratrice di tutto ciò sia sempre la stessa che in passato ha demonizzato tutte le amministrazioni comunali ed oggi direttamente in consiglio o indirettamente sui social usi simili mezzi per fronteggiare chi presenta problematiche che questa maggioranza non riesce a risolvere”, evidenza la nota.

“Gli ultimi avvenimenti nei confronti di Domenico Trombetta offeso sui social, addirittura avverso il già Sindaco Antonio Messina, ci fa comprendere che non si può più stare inermi ed in silenzio perché si sta toccando il fondo dell’inadeguatezza istituzionale. Esprimiamo in primis solidarietà a loro, a Domenico Trombetta che da sempre fa queste battaglie per sensibilizzare la tematica dell’abbattimento delle barriere architettoniche ed al già Sindaco Antonio Messina, il cui lavoro ed impegno in Città non può essere sicuramente messo in discussione da chi fomenta ancora odio con attacchi che hanno il sapore di giudizi assolutamente approssimativi e fuori da ogni logica di scontro politico. A lui il nostro pieno sostegno per quanto fatto in favore della cittadinanza e quanto continua a fare per il bene del territorio aprendo discussioni e dibattiti importanti. Ma forse quanto fatto, soprattutto in queste ore vuole essere il modo per spostare l’attenzione su un dibattito-confronto che riguarda le future infrastrutture della città oggetto anche di un prossimo incontro pubblico ove è chiaro che il poco preavviso dato in un periodo estivo ed in un giorno comunque lavorativo non consentirà a molti di poter partecipare”, rimarca la nota.

“La forte personalità del già Sindaco Antonio Messina fa sì che l’attacco nei suoi confronti sui social sposti quello che è il vero interesse di questa amministrazione di aprire il dibattito del Decreto Emergenza senza la presenza Di Antonio Morabito dell’Associazione “Momento Civico”, grande conoscitore ed esperto di tale tematica.

Tant’è che il dibattito sui social per la non presenza di Antonio Morabito all’incontro, si è spostato dal Decreto Emergenza, all’attacco subito al già Sindaco Antonio Messina. Tutto questo consente al Sindaco ed alla sua amministrazione di farla franca con un’altra scorrettezza istituzionale, che è quella di non dare la possibilità all’Associazione “Momento Civico” di partecipare all’incontro con il suo autorevole rappresentante. Al sindaco ed all’amministrazione chiediamo di mettere fine a tutto ciò e di assumere e fare assumere un comportamento rispettoso e responsabile del proprio ruolo verso tutta la cittadinanza”, conclude Siclari.