Villa San Giovanni, il lungomare torna completamente percorribile | FOTO

“È stato firmato nella tarda serata di venerdì il collaudo tecnico amministrativo e il successivo verbale di consegna dell’area di cantiere che per anni ha occupato una metà del lungomare di città, dalle 14 di ieri completamente percorribile!“. Lo si legge in una nota stampa firmata dal sindaco, dalla giunta, e dal gruppo consiliare “Citta in Movimento” di Villa.

“Non abbiamo voluto attendere un minuto oltre la mezzanotte di venerdì perché la consegna avvenisse e fino alle 23 sono stati eseguiti gli ultimi lavori per restituire alla Città il tratto riqualificato con i parcheggi – prosegue la nota -: tra lunedì e mercoledì saranno completati alcuni interventi (anche il Comune si farà carico di alcune esecuzioni fuori progetto e altre provvisorie), quali lo scivolo per disabili di ingresso al lungomare lato Croce Rossa, la sfrondatura degli alberi per garantire una migliore illuminazione e quant’altro l’ufficio tecnico riterrà opportuno e funzionale ad un’adeguata fruizione della via“.

“Venerdì, dopo giorni di sciopero bianco di gran parte degli operai del cantiere, la non risoluzione della situazione sindacale ci ha indotto a prendere in consegna l’area in tempo reale, dopo una lunghissima giornata di sopralluoghi, incontri con RFI Italferr e ditta aggiudicataria: le condizioni date hanno reso possibile la consegna in tardissima serata, con smobilitazione completa del cantiere ieri mattina.

Si tratta di una consegna parziale: questo vuol dire che poi alla chiusura di tutto il cantiere ( che ad oggi comprende anche la mascheratura della variante) potremo far valere tutti i diritti negati alla Città per la mancata fruizione del lungomare ben oltre il febbraio 2022, ma anche per eventuali difetti che dovessero emergere nei lavori o nelle modalità di esecuzione!“, si legge ancora.

“Il secondo tempo di questa partita si aprirà in autunno alla ripresa della riqualificazione e sarà anche più impegnativo del primo!

Adesso questo lungomare dobbiamo utilizzarlo e soprattutto rispettarlo nella pulizia, nel decoro e nell’ordine.

A maggio quando i lavori non avevano il giusto andamento abbiamo incontrato l’allora amministratore delegato di RFI Vera Fiorani, rappresentando le ragioni della Città in tutte le sue componenti. Era il 18 maggio scorso. Quell’incontro, il pressing attento dell’arch. Foti (responsabile settore lavori pubblici), ma anche il nostro controllo e l’aiuto dei cittadini volenterosi e innamorati di Villa, ha reso possibile l’apertura. Non reputiamo ci fossero nastri da tagliare, ma azioni amministrative e tecniche da compiere: le abbiamo portate a compimento, tutte!“, continuano gli amministratori di Villa San Giovanni.

“Non siamo interessati alle solite polemiche sterili che non attaccano con chi lavora senza proclami”, scrivono in merito alla nota stampa diffusa ieri dal gruppo di minoranza. “Peraltro è noto che questo progetto non ci piace: eppure abbiamo responsabilmente lavorato per non allungare i tempi con richieste di varianti in corso d’opera. Questo non è il progetto che avremmo scelto noi per la Città: è un progetto “al ribasso”, con una manutenzione ordinaria del lungomare e nuovi arredi, nonché una collinetta verde a mascheratura dell’ecomostro. Lavoreremo per migliorare certamente la mascheratura con un nuovo progetto; lavoreremo per completare non solo il marciapiede lato mare ma anche fare quello lato monte, una nuova illuminazione, la sede stradale e la pista ciclabile.

Chi voleva il taglio del nastro resterà deluso perché questo nuovo marciapiede sarà inaugurato dalla gente a passeggio, senza passerelle inutili. Ci sarà tempo e ci saranno ben altre occasioni per i tagli dei nastri in Città.

Adesso lasciamo polemiche e recriminazioni a chi ne fa motivo di sopravvivenza politica e, tutti insieme, godiamoci il passeggio dell’intero nostro lungomare .

Grazie a chi ci ha creduto con noi!“, concludono gli amministratori. Nella gallery fotografica in alto e possibile vedere tutte le immagini del lungomare rimesso a nuovo.