Villa San Giovanni: l’amministrazione comunale incontra la cittadinanza

Martedì 1 agosto alle ore 21:30, nella centralissima Piazza Valsesia a Villa San Giovanni, il sindaco Giusy Caminiti, la giunta e i consiglieri comunali del gruppo “Città in movimento” incontrano i villesi: “si tratta del secondo incontro pubblico tra amministratori e cittadini. Un appuntamento, come il precedente, che è tappa di un percorso intrapreso volto al confronto continuo con i cittadini sui temi importanti per Villa San Giovanni; un momento di condivisione sulle azioni intraprese finora; un’occasione di dialogo sulle grandi sfide del futuro, dal piano regolatore portuale ai fondi e opere non realizzate del decreto di emergenza ambientale, agli impianti sportivi, passando per l’accordo di programma per Villa città sostenibile ed innovativa nei trasporti e nel turismo; ma anche un confronto diretto sull’ordinario che ci vede impegnati ogni giorno senza soluzione di continuità e che riteniamo richieda un’interazione continua e costruttiva tra cittadinanza e amministrazione, necessaria per la realizzazione di una concreta pratica di cittadinanza.

“Nel corso dell’assemblea ci sarà ovviamente la possibilità di intervenire per sottoporre rilievi, problemi, commenti e proposte agli amministratori che, laddove interpellati, si pronunceranno su temi e aree di loro competenza. Quelle di oggi e di domani sono sfide per recuperare anni di arretratezza e non vivibilità, programmando il futuro, certi che i sogni di sviluppo e rinascita di Villa si possono realizzare solo attraverso la partecipazione di tutte e di tutti. Pertanto rinnoviamo l’invito all’iniziativa di martedì 1 agosto“.