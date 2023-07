Vietati iPhone e altri prodotti Apple in Russia: timori di spionaggio

StrettoWeb

Migliaia di funzionari e dipendenti statali russi non potranno più utilizzare iPhone e altri prodotti Apple. Le autorità della Russia ne hanno vietato l’uso a causa dei timori di spionaggio. Si intensifica, intanto, la repressione contro la società tecnologica americana per preoccupazioni di “spionaggio“. Lo riporta il Financial Times spiegando che il ministero del commercio ha dichiarato che da lunedì vieterà qualsiasi utilizzo di iPhone per “scopi di lavoro“.

Il ministero dello sviluppo digitale e Rostec, la società statale sanzionata dall’occidente per aver fornito la macchina da guerra russa in Ucraina, hanno dichiarato che seguiranno l’esempio. Sono concrete le preoccupazioni del Cremlino e dell’agenzia di spionaggio del Servizio di sicurezza federale per un aumento dell’attività di spionaggio statunitense.

“I funzionari della sicurezza nei ministeri – questi sono dipendenti dell’FSB che ricoprono incarichi civili come vice ministri – hanno annunciato che gli iPhone non erano più considerati sicuri e che dovrebbero essere cercate alternative“, ha detto una persona vicina a un’agenzia governativa che ha vietato i prodotti Apple. “I funzionari credono veramente che gli americani possano usare le loro attrezzature per intercettazioni telefoniche“, ha affermato Andrey Soldatov, esperto di sicurezza e servizi di intelligence russi.

“L’FSB è da tempo preoccupato per l’uso degli iPhone per contatti professionali, ma l’amministrazione presidenziale e altri funzionari si sono opposti alle restrizioni semplicemente perché a loro piacevano gli iPhone“.

Un’altra persona vicina a un ministero ha dichiarato: “Gli specialisti del dipartimento IT segnalano quando qualcuno apre la propria e-mail di lavoro da un iPhone. È facile da controllare”. Un rappresentante di Rostec ha dichiarato al Financial Times che le restrizioni si applicano a tutti i dispositivi Apple, ma il loro uso per scopi personali è ancora consentito. “Tutti si lamentano che è scomodo e devono portare con sé un altro telefono o tablet“, ha aggiunto. Alexey Lukatsky, veterano russo della sicurezza informatica, dubita che i funzionari passeranno definitivamente all’utilizzo di dispositivi che eseguono il rudimentale sistema operativo Aurora di fabbricazione russa.