Prosegue il viaggio di Linea Verde Estate in Calabria, “tra storia e leggenda” | FOTO

StrettoWeb

“Tra storia e leggenda”: Domenica 16 Luglio, alle 12.20 su Raiuno e Rai Italia, con Angela Rafanelli e Peppone Calabrese, prosegue il viaggio di Linea Verde Estate a Squillace, in Calabria. Sulla via dei due mari: sulla spiaggia di Copanello, nel golfo di Squillace, per rivivere il mito di Ulisse e Nausica. Un luogo di straordinaria suggestione paesaggistica ed importante valore monumentale: a Borgia, immerso in un uliveto secolare che costituisce il polmone verde della provincia di Catanzaro, il fascino intramontabile del Parco archeologico di Scolacium, luogo privilegiato per la ricerca protostorica, greco-romana e medievale.

Ottanta ettari di terreni che degradano verso il mare, morbide colline olivetate: a Staletti, in un ambiente totalmente ecosostenibile, tra respiro e natura, l’interessante esperimento dello “yoga agricolo”.

L’argilla, il materiale d’eccellenza per la produzione di utensileria del quotidiano: a Squillace, nella suggestiva cornice del castello, con figuranti medievali, la secolare tradizione della produzione della ceramica.

Un erbario, la xiloteca, il laboratorio di fitoalimurgia ed aromatiche, la foresteria ed un giardino di circa 8 ettari: a Sersale, alla scoperta delle bellezze e delle curiosità del Conservatorio Etnobotanico Mediterraneo che valorizza il rapporto uomo – piante.