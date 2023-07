Vende biglietti per sfilate di moda ma è una truffa: beccato dai carabinieri

StrettoWeb

I Carabinieri della Stazione di Belvedere, in seguito ad indagini accurate, hanno denunciato un 63enne per truffa. I fatti risalgono allo scorso febbraio quando ad una coppia di Siracusa è stata proposta la partecipazione dei figli ad alcuni concorsi di bellezza che si sarebbero svolti a Milano. Giunti nel capoluogo lombardo, dopo aver sostenuto le spese di viaggio e alloggio per diverse migliaia di euro, i malcapitati hanno però scoperto che gli eventi ai quali erano stati invitati non esistevano. Hanno quindi sporto denuncia.

I Carabinieri hanno identificato il truffatore come un 63enne pugliese. Le vittime avevano pagato anche una somma di denaro per la partecipazione agli eventi. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria competente, alla quale dovrà rispondere di truffa.