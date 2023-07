Veicolo in fiamme sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: autostrada chiusa in direzione Nord, traffico nel caos

StrettoWeb

A causa di un veicolo in fiamme lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, è temporaneamente chiuso il tratto in direzione nord in corrispondenza del km 289,000, tra gli svincoli di San Mango D’Aquino (CZ) e Altilia Grimaldi (CS).

Il traffico veicolare viene deviato all’uscita obbligatoria, per i soli veicoli leggeri, presso lo svincolo di Falerna con proseguimento lungo la statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, la statale 107 ‘Silana Crotonese’ e rientro in A2 presso lo svincolo di Cosenza. Sul posto VVFF, Polizia Stradale e personale ANAS per gestire l’emergenza e consentire la riapertura nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento

Riaperto il tratto della A2 in direzione nord tra gli svincoli di San Mango D’Aquino e Altilia Grimaldi. Rimossa l’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Falerna. Si registrano rallentamenti in fase di smaltimento. Permane la sorveglianza di Anas sulla tratta interessata per far scorrere il traffico a velocità moderata a causa di danni alla pavimentazione stradale causati dall’incendio. Nella giornata di domani saranno eseguiti ulteriori gli interventi di ripristino. La squadra Anas ha soccorso una famiglia che occupava una delle due vetture coinvolte nell’incendio portandoli al riparo alla prima area di servizio dove gli è stata data assistenza.