Varia di Palmi, grande attesa per il concerto dei Coma Cose ad accesso gratuito

Un’audace sinfonia tra la modernità della musica italiana e la tradizione centenaria di Palmi si prepara a risuonare tra le antiche strade della città, nella fantastica Piazza Primo Maggio. Il celebrato duo Coma Cose, costituito dai talentuosi cantautori Fausto Lama e California, illuminerà l’anima di Palmi con un concerto ad accesso gratuito il 28 Luglio, segnando l’apertura ufficiale della Varia di Palmi 2023.

Riconosciuti a livello nazionale e oltre per la loro audace fusione di poesia e sonorità uniche, Coma Cose hanno sconvolto la scena musicale italiana, guadagnando dischi d’oro e un crescente seguito di fedeli ascoltatori. Quest’anno, il duo ha raggiunto un traguardo rilevante vincendo il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo e il Premio Lunezia per il valore musical-letterario al Festival di Sanremo, alla loro seconda partecipazione consecutiva.

Questo evento ad accesso gratuito è un tributo all’importanza della cultura e dell’arte, celebrando la tradizione della Varia di Palmi.

L’atmosfera di Palmi sarà ulteriormente riscaldata dal vivace OPENING PARTY dalle 18, con DJ set di Davide Mentesana, Davide Seggio dalle discoteche principali di Milano e l’artista emergente Romano ‘MANA’.

A differenza delle altre tappe del tour “Summer 2023” dei Coma Cose, che prevedevano un costo di ingresso, l’evento di Palmi è un regalo alla città e ai suoi ospiti. Questa iniziativa mette in luce l’infaticabile impegno della Fondazione Varia di Palmi per la promozione dell’arte e della cultura.

La città di Palmi è pronta ad accogliere con braccia aperte sia vecchi che nuovi fan dei Coma Cose. Per garantire un’esperienza senza stress, sono stati organizzati parcheggi gratuiti e un servizio di navette che durerà per tutto il mese di eventi.

Inoltre, i Coma Cose rimarranno a Palmi per 48 ore, godendo delle bellezze naturali e dell’ospitalità della città. Come ha dichiarato il presidente della Fondazione Varia di Palmi, Daniele Laface: “La nostra città ha sempre accolto artisti di ogni livello. Ora, con l’impegno di salvaguardare e promuovere il nostro patrimonio, miriamo a portare la Varia di Palmi sul palcoscenico globale, rendendo Palmi un faro per i turisti alla ricerca di bellezza naturale e genuinità“.

Durante questo mese di eventi, la Varia di Palmi promette una celebrazione di note e tradizioni, un’esperienza indimenticabile che risuonerà a lungo nell’eco della musica dei Coma Cose.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Fondazione Varia di Palmi

Email: presidenza@variadipalmi.it press@variadipalmi.it

Website: www.variadipalmi.it