Urina sul volo Milano-Lamezia davanti a tutti: volo posticipato

Una vicenda surreale si è verificata oggi sul volo Milano Malpensa diretto a Lamezia. Un passeggero, infatti, ha urinato dentro una bottiglia di birra in aereo davanti a tutti, costringendo lo stesso mezzo – dopo l’intervento della polizia – a ripartire con due ore di ritardo.

E’ stata una signora, invitata a sedersi, ad accorgersi del problema. L’uomo aveva urinato su una bottiglia di birra (proprio nel posto assegnato alla signora) in aereo davanti a tutti gli altri passeggeri. Successivamente è stata chiamata la Polizia che, salita a bordo, ha denunciato l’uomo per atti osceni in luogo pubblico. Tutta la vicenda ha “congelato” il volo, posticipato poi di due ore: dalle ore 11 è ripartito alle 13.