Ucraina, Zelensky: “il ponte di Crimea deve essere neutralizzato”

“Il ponte di Crimea è un obiettivo per le forze armate ucraine e deve essere neutralizzato perché Mosca lo usa per la guerra“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’Aspen security forum, come riportato da Rbc Ukraine. Il capo di Stato ha ricordato che l’obiettivo dell’Ucraina è liberare la Crimea dai russi, in quanto si tratta “di territorio sovrano del nostro Paese e parte integrante del nostro popolo”.