Ucraina, Zelensky: “grato a Francia per missili a lungo raggio”

“È un piacere avere una conversazione con Emmanuel Macron”. Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, facendo sapere di avere in programma un incontro con il presidente francese, che ieri ha annunciato la fornitura di missili a lungo raggio a Kiev. “Sono grato alla Francia per i missili Scalp e le altre armi così necessarie per la difesa. Stiamo discutendo delle garanzie di sicurezza, del nostro comune desiderio di difendere la libertà”, afferma Zelensky nel tweet, “sono certo che l’incontro sarà significativo”.