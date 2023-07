StrettoWeb

“Il nostro supporto continuo e incrollabile è assicurato all’Ucraina per tutto il tempo necessario e su questo ho appena rassicurato Zelensky in una telefonata. Insieme chiediamo l’estensione dell’accordo sul grano in considerazione della situazione alimentare globale”. E’ quanto scrive su Twitter il cancelliere tedesco Olaf Scholz.