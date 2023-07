Ucraina, Podolyak: “se Mosca vuole negoziare, la strada è chiara”

StrettoWeb

“Se Mosca vuole negoziare, la strada è chiara”. Lo scrive su Twitter il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, denunciando i “piagnucolii” della Russia per il fatto che Kiev si rifiuta di dialogare. “Perché non ha senso. Perché è la Federazione Russa che mina il diritto internazionale e l’ordine per la sicurezza globale”, ha spiegato Podolyak, secondo cui l’esercito russo “terrorizza gli ucraini con missili da crociera, uccidendo migliaia di persone. Di cosa dobbiamo parlare e con chi?”.