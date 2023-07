Ucraina, Onu: “9.300 civili morti da inizio conflitto”

StrettoWeb

Secondo il vicesegretario generale Onu per gli Affari politici Rosemary DiCarlo sarebbero almeno 9.300 i civili morti dall’inizio della guerra in Ucraina. I numeri sono stati forniti in occasione della riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, sempre stando a quanto precisato da DiCarlo, si andrebbe ad aggiungere ai circa 16mila civili feriti.