Ucraina: in 500 giorni di guerra 9 mila civili morti

In 500 giorni di guerra in Ucraina le vittime civili nel Paese sono state 9.000, tra cui mezzo migliaio di bambini: sono i numeri dell’ufficio dell’alto commissario Onu per i diritti umani. Sebbene quest’anno il numero di vittime sia diminuito rispetto al 2022, gli osservatori hanno notato un nuovo picco a maggio e giugno. “Le ultime due settimane sono state tra le più letali dall’inizio dell’invasione russa”, proseguono gli osservatori.

Sulla mappa in basso si notano anche le vittime civili in Russia.