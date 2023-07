Ucraina, Borrell: “nuovo piano per sostenere Kiev nel lungo termine”

StrettoWeb

“Discuteremo di come continuare a sostenere l’Ucraina nel lungo termine, un impegno per la sicurezza a lungo termine, il che significa aumentare le risorse del Fondo europeo per la pace. Abbiamo presentato un piano per garantire il sostegno finanziario all’Ucraina nei prossimi anni, che prevede una somma di denaro piuttosto importante. Spero che i ministri lo sosterranno”. E’ quanto ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Ue Esteri.

“Non voglio dare le cifre in questo momento perché preferiamo avere prima l’accordo politico dei ministri, ma è chiaro che dovremo impegnarci di più con l’Ucraina con uno strumento stabile“, conclude Borrell.