StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Al momento non sono state trovate tracce di mine o altri esplosivi nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, ma è necessario garantirsi un pieno accesso alla zona per ulteriori controlli. A renderlo noto è stata l’Aiea, Agenzia internazionale per l’energia atomica. La preoccupazione per un possibile disastro nell’impianto è forte da quando la Russia ha occupato il sito lo scorso anno.