Ualsi,  Velonà: “nelle mani del territorio la possibilità di creare il Polo di riferimento per l’autismo”

Il Comune di Botricello si candida a diventare la prima Città Blu della Calabria. Nell’Aula Consiliare si è tenuta la presentazione del progetto “La Clinica che Conduce – Diversamente Neurotipico”, che prevede la realizzazione di un Polo Regionale di riferimento per la diagnosi, presa in carico, trattamenti integrati, personalizzati e di genere dei Disturbi del Neurosviluppo ed in particolare dei Disturbi dello Spettro dell’Autismo e relative comorbidità.

L’iniziativa promossa dal Presidente dalla Fondazione Ualsi, Sac. Dott. Alfonso Velonà, e sostenuta dal Sindaco Dott. Saverio Simone Puccio, ha visto la partecipazione dell’Equipe composta dal Prof. Dott. Domenico Bove, specialista in Neuropsichiatra Infantile, Psicoterapeuta, Esperto in Analisi del Comportamento; del Dott. Marco Gradi, specialista in Odontoiatra; e della Dott.ssa Teresa Conte, specialista in Medicina rigenerativa e ricerca scientifica – Dat (Dolphin Assisted Therapy). Il primo passo è stato fatto, ora si attendono risposte concrete dal territorio, per consentire il diritto alla cura e alla reale inclusione, con investimenti che in futuro potranno emarginare il fenomeno dei viaggi della speranza, a cui tante famiglie sono obbligate per l’assenza di servizi territoriali.

Un obiettivo da raggiungere, proprio a sostegno dei più fragili. Da qui prende il via l’opera meritoria promossa ancora una volta dalla Fondazione Ualsi, presieduta dal Sac. Dott. Alfonso Velonà, sempre attenta ai più rilevanti temi sociali e di assistenza sanitaria verso i più deboli.