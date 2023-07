T&T Royal Lamezia: arriva la conferma di Julia Ferreira

StrettoWeb

Era nell’aria ma arriva finalmente l’ufficialità, la fuoriclasse brasiliana Julia Ferreira militerà nelle file biancoverdi per la quarta stagione consecutiva. Un importante tassello per la Royal che potrà così contare sul supporto della giocatrice che negli ultimi due anni ha conquistato rispettivamente, lo scettro di capocannoniere di tutta la Serie A2 e del girone D. Abbiamo rivolto qualche domanda a Julia.

Julia quarto anno alla Royal, cosa ti aspetti da questa nuova stagione?

“Questo sarà un anno importante per me, il mio obiettivo da quando sono qui è sempre stato quello di giocare in serie A con la maglia della Royal, finalmente posso coronare il mio sogno. Farò l’impossibile per confermare quanto di buono fatto in questi tre anni”.

E’ cambiato l’allenatore, cosa pensi di Iamunno?

“Ci siamo visti e abbiamo da subito trovato l’intesa, io mi metterò al servizio della squadra, vogliamo essere la sorpresa del campionato”.

Dove può arrivare questa Royal?

“Siamo una neopromossa, ma abbiamo intenzione di fare bene. Il gruppo di base è stato riconfermato, sono convinta che con qualche innesto importante potremmo dire la nostra”.

Sul fronte mercato, la società biancoverde sta per finalizzare alcuni acquisti importanti che potranno dare il salto di qualità alla squadra.