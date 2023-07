Trump indagato anche per l’assalto a Capitol Hill

StrettoWeb

Donald Trump è indagato anche per l’assalto a Capitol Hill da parte del procuratore Jack Smith. L’ex presidente ha quattro giorni per costituirsi. L’annuncio è stato affidato a un post sul social media Truth: “Jack Smith il folle, procuratore del dipartimento di Giustizia di Joe Biden, ha inviato una lettera (di nuovo, era domenica notte!) affermando che io sono oggetto di un’inchiesta da parte del grand jury del 6 gennaio”, ha scritto Trump “Mi vengono dati appena 4 giorni per presentarmi al grand jury, cosa che quasi sempre significa arresto ed incriminazione”, conclude.