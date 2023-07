Tentato la truffa dello specchietto, ma vengono scoperti: nei guai due giovani

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

I poliziotti del Commissariato di Noto, al termine di accertamenti investigativi, hanno denunciato due giovani di 24 e 25 anni, entrambi residenti a Noto, per il reato di tentata truffa e danneggiamento. Tutto parte dal 19 giugno scorso, quando una coppia di turisti lombardi, in vacanza nella città barocca, mentre viaggiavano in auto, diretti al Lido di Noto, sono stati dapprima affiancati e poi superati da un’altra automobile. A bordo vi erano i due denunciati.

I due hanno dunque messo in scena il famigerato trucco dello specchietto. La coppia di turisti, però, ha capito che qualcosa non quadrava e non si sono fatti truffare. Anzi: hanno allertato le forze dell’ordine. Il tempestivo intervento dei Poliziotti del Commissariato netino ha fatto sì che i due truffatori venissero acciuffati, identificati e denunciati.