Tropea: passaggio di consegne per il ROTARY E-Club Italia 2102

Si è svolta nella suggestiva cornice dell’Hotel Rocca Nettuno di Tropea la cerimonia del “passaggio del collare” tra il Presidente uscente Luigi De Maio e la Presidente entrante Luisa Nostro. Presenti il Past Governor Vito Rosano, l’assistente del Governatore Gaetano Vaccari, il formatore distrettuale Gianfranco Fragomeni, il Co-segretario distrettuale Francesco Rotolo, il presidente delle Commissione distrettuale Comunicazione Giuseppe Sarlo, il presidente del Rotary Club Tropea Filippo Laria, Massimo Milizia del Rotary Club di

Acri, la Governatrice Inner Wheel distretto 211 Mara Romeo Tocco e il prof. Daniele Castrizio. Decisamente positivo il bilancio di De Maio sui service svolti in questi dodici mesi di attività, molti dei quali di respiro

internazionale, come la donazione di una shelterbox , oltre 2 tonnellate di derrate alimentari in Ucraina, frutto della collaborazione con l’ omologo Rotary ucraino di Kiev, l’acquisto e la consegna nel Donbass di libri ai bambini ucraini nell’ambito del progetto “Un libro per fuggire dalla guerra”. Sul territorio calabrese al reparto di pediatria dell’Ospedale di Polistena sono state donate importanti apparecchiature medicali ed è stato realizzato in Project financing un piano del tutto gratuito per la Croce Rossa Italiana per la dotazione

di un’auto attrezzata per disabili probabilmente già disponibile da settembre.

Grande attenzione è stata riservata alla cultura con il progetto Libri Liberi, che ha consentito la nascita di tre biblioteche scolastiche a Oppido, Seminara e Brancaleone. Un prezioso scanner piano per l’acquisizione di documenti storici è stato donato al Museo Diocesano di Reggio Calabria e sul sito del Club è stata condivisa la copia del commentario al Pentateuco di Rashi stampato nel 1475 da Avraham Ben Garton nella Giudecca reggina. Inoltre, presso la scalinata della Giudecca di Reggio Calabria è stata apposta una targa contenente un QRcode che consente la fruizione su telefonini, tablet e computer del

Pentateuco oltre ad una sua breve storia in italiano ed inglese, anche per non vedenti. Seguitissimo il webinar sui Livelli di Assistenza Sanitaria in Calabria, tenuto con l’esperto di autonomia differenziata,

giornalista e scrittore Andrea Esposito ed il massimo esperto di LEA in Calabria Rubens Curia. Per non parlare della video lezione del prof. Daniele Castrizio, sugli aspetti tecnici-interpretativi ed iconografia dei

Bronzi di Riace, fatta propria e trasmessa in streaming in ambito mondiale anche dalla Fellowship internazionale FRACH. Il neo Presidente Nostro, richiamando Il motto di quest’anno, Create Hope in the world, creiamo speranza nel mondo, ha confermato l’attenzione dell’Associazione per la cultura, la storia e le tradizioni del territorio e per le fasce deboli, sottolineando la peculiarità dell’e-club di avere soci in diverse città d’Italia, condizione che consente la realizzazione di

progetti in territori differenti e la loro duplicazione.

Dopo aver ricevuto il collare, la Presidente ha ufficializzato l’ingresso della nuova socia Teta Fransoni Ceravolo, past Governatrice Inner Wheel del Distretto 211 da sempre vicina al mondo del Rotary e della socia onoraria Anna Briante, anche lei già Vice Governatrice Inner Wheel distretto 211. A tutti, l’augurio di un buon anno rotariano all’insegna del servizio e della condivisione. Il Consiglio Direttivo è così composto: presidente Luisa Nostro, past President Luigi de Maio, Vice Presidenti Franco Rappoccio e Paolo Amodeo, segretario Rita Battaglia, segretario esecutivo Luca Della Volta, tesoriere Francesco Gatto, prefetto Luisa Minniti, consiglieri: Gaetano Castagna, Roberta Gangeri e Liz Papalìa.