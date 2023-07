Tropea: Luisa Nostro presidente del Rotary E-Club

StrettoWeb

Il Rocca Nettuno di Tropea ha ospitato la cerimonia del passaggio di consegne del Rotary E-Club Italia 2102 tra il Presidente uscente Luigi De Maio e l’entrante Luisa Nostro. Di forte rilievo il bilancio consuntivo dello stesso Luigi Di Maio che ha presentato gli esaltanti effetti di un’attività svolta con grande impegno e dedizione, grazie anche alla intraprendente collaborazione dei soci del Club.

Il Rotary E-Club 2102 ha, infatti, concluso la sua stagione associativa operando donazioni sia in campo internazionale che regionale. Si è partiti con una shelterbox, oltre 2 tonnellate di derrate alimentari in Ucraina, frutto della collaborazione con l’omologo Rotary ucraino di Kiev per poi consegnare, nel Donbass, libri ai bambini ucraini nell’ambito del progetto “Un libro per fuggire dalla guerra”.

Sul territorio calabrese l’iniziativa di Luigi De Maio è stata avviata, tra l’altro, dalla donazione al reparto di pediatria dell’Ospedale di Polistena di importanti apparecchiature medicali e, poi, proseguita con la realizzazione in Project financing un piano, del tutto gratuito, per la Croce Rossa Italiana volta ad offrire un’auto attrezzata per disabili, probabilmente, già disponibile dal prossimo settembre.

Il collare è passato a Luisa Nostro che forte della sua già collaudata esperienza a fianco del marito, l’imprenditore Antonio Gangeri, ha anticipato per grandi linee il suo programma annunciando un anno sociale di iniziative inedite e di forte interesse soprattutto sul piano socio ambientale e culturale, guardando con attenzione alle esigenze del territorio che soffre.

Nel corso dell’evento ha fatto il suo ingresso nel prestigioso Rotary E-Club la Past Governatrice del Distretto 211 dell’Inner Wheel Teta Franzoni Ceravolo, presentata dal decano dei Past Governor del Distretto Calabria 2102 del Rotary International, Vito Rosano.

“L’ingresso di Teta Franzoni Ceravolo nel Rotary E-Club rappresenta un momento importante per il club reggino perché diventa socia attiva una donna ricca di straordinarie capacità e impegno socio culturale che le deriva anche dall’essere stata amata sposa di uno dei più grandi rotariani di tutti i tempi: il compianto e stimatissimo Aldo Franzoni, cui mi legava un rapporto di intensa ed elevata amicizia personale. Consolidata, poi, in una iniziativa che è stata solennizzata nel mio compito di essere stato padrino del Rotary Club di Tropea, sodalizio che doveva poi avere in Aldo Franzoni uno dei suoi più prestigiosi discendenti e alfieri della scuola di Paul Harris.”

All’insediamento della neo Presidente Luisa Nostro sono intervenuti, tra gli altri, l’assistente del Governatore Gaetano Vaccari, il formatore distrettuale Gianfranco Fragomeni, il Co-segretario distrettuale Francesco Rotolo, il presidente delle Commissione distrettuale Comunicazione Giuseppe Sarlo, il presidente del Rotary Club Tropea Filippo Laria, Massimo Milizia del Rotary Club di Acri, la neo Governatrice del Distretto 211 dell’Inner Wheel Mara Romeo Tocco e lo scrittore Daniele Castrizio