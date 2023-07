Quasi tremila reggini potranno spostarsi con soli 82 euro l’anno

StrettoWeb

Il trasporto pubblico, insieme ad altri servizi per la comunità, è uno dei principali parametri su cui misurare il grado di sviluppo di una qualsiasi società. Viaggiare con autobus, treni, metropolitane (laddove possibile) e ogni altro mezzo pubblico, è una scelta che non solo fa bene all’ambiente, ma anche alle nostre tasche. Eppure a Reggio Calabria si fa fatica a far comprendere ai cittadini quanto si potrebbe non solo risparmiare a livello economico e di stress, ma anche guadagnare in termini di tempo e di interazioni sociali, utilizzando i mezzi pubblici.

Spesso la prima cosa che si pensa quando si parla di autobus a Reggio è: “Vabbè, ma dove dobbiamo andare? I pullman non passano, o sono in ritardo o non ne vale la pena. Prendo la macchina e faccio prima“. Niente di più sbagliato. Il servizio ATAM non solo funziona come in una qualsiasi altra città, con i suoi lati positivi e negativi, ma potrebbe migliorare laddove è carente solo a fronte di un aumento della domanda. Ovvero: più utenza, più organizzazione, più efficienza.

Trasporto pubblico e smart city

Nelle città del Nord, dalle quali non abbiamo necessità di esportare assolutamente nulla in termini culturali, ma molto in termini di organizzazione e di smart city, l’automobile come mezzo di trasporto urbano è l’ultima scelta. Davanti ai tribunali, avvocati e magistrati arrivano in bicicletta. Nelle scuole, insegnanti e alunni giungono con autobus e treni. Negli uffici pubblici i dipendenti usano biciclette, autobus e solo in rari casi l’automobile, non fosse altro per la difficoltà a trovare parcheggio, soprattutto nelle zone centrali.

Se Reggio Calabria e i reggini capissero quanto si potrebbe cambiare e a quale sviluppo porterebbe l’ampliamento dell’utenza, e di conseguenza dei servizi, del trasporto pubblico, si assisterebbe ad una vera e propria svolta. E in questi giorni un segnale positivo in tal senso si coglie nella vantaggiosissima offerta proposta da Atam: l’abbonamento annuale a 82 euro anziché 410 euro. A conti fatti, in un anno, si tratta di un risparmio enorme sia rispetto al prezzo standard del biglietto, sia rispetto ai costi di spostamento con un’automobile.

L’abbonamento annuale ATAM a 82 euro

Come spiegano da ATAM, fino al primo pomeriggio di oggi erano già circa 1000 gli abbonamenti sottoscritti in poco più di 24 ore, a fronte di un totale di poco meno di tremila abbonamenti a disposizione. L’offerta rientra nel programma Pon Metro React Eu. L’abbonamento, che è necessario non solo per i maggiori di 14 anni, ma per tutti gli utenti che abbiano superato il metro di altezza, è sottoscrivibile solo tramite l’app di ATAM.

Gli utenti che al momento stanno utilizzando il bonus trasporti non possono utilizzare la somma erogata tramite bonus per comprare l’abbonamento in offerta. Possono però comunque beneficiarne in maniera semplice: comprandolo ora e convalidandolo ad ottobre. Intanto continuerebbero a viaggiare beneficiando del bonus trasporti.

Altra nota importante per gli utenti è che l’app ATAM con la quale si sottoscrive l’abbonamento deve essere scaricata nello smartphone con il quale poi verrà utilizzato l’abbonamento stesso. Da ATAM raccomandano solo una cosa: affrettarsi, perché essendo un titolo di viaggio acquistabile in maniera telematica, il contatore avanza anche quando gli sportelli sono chiusi.

Assistenza al Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle

Per tutti coloro che necessitano di maggiori informazioni e assistenza, è possibile rivolgersi all’infopoint del Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle. Gli operatori aiuteranno anche chi ha difficoltà a scaricare l’app, fornendo assistenza anche in fase di pagamento. A tale scopo è stato rafforzato il servizio con un apposito desk presente anche nello spazio esterno.