Una tragedia si è consumata questo pomeriggio intorno alle ore 13 in contrada Busale nel comune di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria. Un uomo è precipitato in un dirupo per cause ancora in corso di accertamento. L’uomo, sembra stesse facendo lavori agricoli quando è volato da diversi metri nel dirupo e purtroppo il volo è stato fatale per lo stesso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno recuperato il corpo e le Forze dell’Ordine.