Tragedia a Catania: magistrato antimafia si suicida lanciandosi dal balcone

E’ drammatico quanto accaduto oggi a Catania, dove un giudice in servizio al Tribunale, Enrico De Masellis, 60 anni, si è suicidato. L’uomo, residente a Siracusa, è morto dopo essersi gettato dal balcone del suo appartamento, al quinto piano della palazzina in cui viveva in viale Scala Greca. De Masellis è stato per anni magistrato della Procura distrettuale antimafia etnea, occupandosi prevalentemente di inchieste legate alle cosche del Siracusano. La polizia sta effettuando gli accertamenti per capire i motivi del gesto e ricostruire le ultime ore di vita della vittima. In base a quanto emerge, sarebbe stato in preda a problemi di origine nervosa.