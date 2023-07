Terribile incidente sulla Messina – Palermo: due morti e quattro feriti

StrettoWeb

Il bilancio di un incidente avvenuto nella notte in Sicilia è tremendo: due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite. Una di queste è in gravi condizioni. Il sinistro è avvenuto in nottata sull’autostrada A20 Messina – Palermo, al km 16, all’uscita della galleria Telegrafo, intorno all’1:40 di questa notte. La richiesta di soccorso è pervenuta alla sala operativa della Caserma VVF di Messina.

Sul posto è stata inviata immediatamente la squadra VV.F. del distaccamento cittadino Nord con un autopompa e pick-up.

Dopo l’autorizzazione del magistrato i vigili del fuoco hanno estratto da due dei tre veicoli coinvolti i corpi dei deceduti e successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture e l’area interessata dall’incidente. Sul posto oltre al personale del 118 è intervenuta la Polizia Stradale di Messina, che ha chiuso il tratto di autostrada interessato dell’incidente dalle ore 3,30 fino alle ore 8:00

Tre le auto coinvolte. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, un’Audi, dopo aver urtato il guardrail ed essersi ribaltata, sarebbe stata centrata in pieno da una BMW e da un’altra Audi che non sono riuscite ad evitare l’impatto. Le vittime sono i conducenti della prima e della terza auto. Sul posto stanno ancora operando la Polstrada e i Vigili del fuoco.