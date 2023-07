La Sicilia trema: terremoto magnitudo 4 avvertito nel catanese e nel messinese | DATI

StrettoWeb

Un terremoto di magnitudo 4.0 si è verificato stamani con epicentro in provincia di Messina, a Cesarò. Il sisma si è verificato alle 06:07, ad una profondità di 19 km. La scossa, registrata dai sismografi INGV, ha avuto un importante risentimento sismico, proprio a causa dell’ipocentro relativamente superficiale. Il terremoto è stato avvertito soprattutto nel catenese.

“A seguito dell’evento sismico registrato alle ore 6:07 di oggi in provincia di Messina, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con magnitudo 4, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile”. Lo riferisce in una nota la Protezione civile. “Dalle prime verifiche effettuate l’evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose“, conclude la Protezione civile.