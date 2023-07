Tenta di sfondare la porta di casa dell’ex compagna: arrestato 59enne a Catania

StrettoWeb

Un uomo di 59 anni è stato arrestato a Catania dai carabinieri per aver tentato di sfondare, a calci e pugni, la porta di casa della ex compagna. A lanciare l’allarme la donna. I militari, giunti nell’abitazione in zona Plaia, hanno trovato l’uomo all’esterno dell’abitazione e, dopo una serie di controlli, hanno accertato che era già stato destinatario di un provvedimento di “Ammonimento del Questore” per i maltrattamenti ai danni della ex compagna.

Accompagnata in caserma, la donna ha riferito che l’uomo “dopo averle intimato di aprire la porta e minacciandola di morte, successivamente, aveva iniziato a colpire violentemente con calci e pugni la porta, cercando di sfondarla” e di aver avuto una relazione sentimentale con lo stesso da circa 8 anni alla quale, lei stessa, aveva messo la parola fine a causa delle ricorrenti violenze, che aveva anche denunciato. L’uomo, non avendo accettato la fine della relazione, da alcuni mesi aveva iniziato ad infastidirla con messaggi e continui agguati all’esterno della sua abitazione.

Il 59enne è stato arrestato per “atti persecutori” e l’autorità giudiziaria etnea ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna.