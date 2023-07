Teatro dei 3 Mestieri di Messina: in scena “Manuale di sopravvivenza per boomer”

StrettoWeb

Giovedì 13 Luglio alle ore 21:15 è in programma “Manuale di sopravvivenza per boomer” (produzione Teatro dei 3 Mestieri APS), un testo di Mariapia Rizzo, diretto e interpretato da Stefano Cutrupi e Mariapia Rizzo (aiuto regia Mariarita Andronaco).

Non è facile per un genitore comprendere e penetrare il mondo dei ragazzi. Le abitudini, il linguaggio, il rapporto con la tecnologia…sono tutte cose che rischiano di mettere in crisi qualunque padre che desideri coltivare il rapporto con il proprio figlio. Per questo l’impacciato signor Cutrupi decide di rivolgersi addirittura ad un Centro di Recupero per “Boomer”; nel centro incontrerà la Dottoressa Rizzo, strampalata e lunatica, che tenterà di spiegargli come si comportano e perfino come parlano i più giovani, facendolo sostanzialmente tornare sui banchi di scuola. Non sarà facile né per l’uno né per l’altra. Anche perché, in definitiva, i tempi corrono così velocemente che il nuovo viene subito superato da qualcosa di più nuovo. Eppure un segreto per comprendersi c’è ed è quello che alla fine dello spettacolo i due scopriranno insieme.

Biglietto ridotto per under 16.

A partire dalle ore 20:00 Apericena ed esposizione della mostra “Re-Note” di Federica Silvestro. Prenotazione obbligatoria ai numeri: 090.622505 – 349.8947473