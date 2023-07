Taormina: pesce congelato provo di tracciabilità, lido sanzionato

StrettoWeb

Nel corso di verifiche agli esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, i Carabinieri di Taormina, con il supporto tecnico specialistico dei militari del N.A.S. di Catania, hanno controllato un lido balneare con annessa attività di ristorazione, ubicato sulla costa taorminese. All’esito della verifica, i militari hanno sequestrato amministrativamente circa 4 kg di prodotti ittici congelati, privi di tracciabilità, con contestuale sanzione di 1.500, erogata nei confronti del titolare.

Con l’ausilio dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, invece, sono stati effettuati controlli finalizzati alle verifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché contrasto del lavoro in nero. I Carabinieri hanno controllato diversi esercizi commerciali, anche nel centro storico di Taormina, sottoponendo a verifica oltre 30 lavoratori, senza riscontrare irregolarità.

Infine, nel corso dei servizi di perlustrazione appiedati, predisposti nel centro storico di Taormina, i militari hanno sanzionato alcuni venditori ambulanti, in quanto privi delle previste autorizzazioni sindacali per la vendita itinerante. Contestualmente sono stati sequestrati amministrativamente oltre 400 pezzi di merce di vario genere, consistente in occhiali da sole, prodotti per la telefonia, auricolari, ventilatori portatili, cinture, ed altro ancora.