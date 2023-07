A Taormina l’esposizione artistica di Alessandro Florio

StrettoWeb

In concomitanza col festival internazionale di musica, prosa e danza “Taormina Arte”, la Fondazione Taormina Arte Sicilia presenta un’emozionante esposizione artistica che celebra il talento eclettico di un Taorminese tout court, Alessandro Florio. Artista contemporaneo molto apprezzato per la sua poliedrica e istantanea creatività, Florio è anche l’ideatore del dipinto da cui è stata realizzata l’immagine ufficiale della stagione 2023 del festival, sviluppata e realizzata da Elisabetta Monaco, graphic designer della Fondazione.

Nell’intima cornice della Casa del Cinema, dall’8 luglio al 31 agosto, presenterà invece la mostra “Finestra a Sud”, con l’esposizione di maxi tele in cui colori, forme e concetti si fondono armoniosamente nel suo universo creativo. Le opere di Florio abbracciano l’astratto e il figurativo, il surrealismo e il realismo magico, rivelando un’intensa esplorazione delle profondità dell’animo umano: ” Il gesto è il maestro – afferma l’artista – il concetto pone le basi per l’azione, la padronanza virtuosa riflette la vera natura del concetto stesso. L’intero circuito di produzione è alimentato dall’attrazione, che guida le scelte, funge da calamita e madre della fioritura. L’abuso di dettagli è il nemico, l’esagerazione nasconde la purezza: per questa ragione le mie opere sono prive di una bozza preparatoria e tutto nasce al momento, cercando di non contaminare l’istinto emotivo che lo porta a dipingere”.

La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 20:00.