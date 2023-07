Taormina, dal 7 al 9 luglio ‘Thinking Green’

StrettoWeb

Dal 7 al 9 luglio la Perla dello Jonio ospiterà, grazie al supporto dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Messina, un vero e proprio “salotto dell’economia sostenibile” in grado di portare proprio a Taormina e Messina, nel cuore del Mediterraneo, i temi e i personaggi più rappresentativi del processo di transizione ecologica e sostenibile che l’economia italiana e mondiale ha avviato e deve portare avanti in vista della sfida Zero Net.

“L’Ordine insieme al patron di Nations Award Michel Curatolo – ha dichiarato il presidente Pino Falzea – vuole accendere un faro sulla bellezza dei nostri territori e sui processi di trasformazione profonda che caratterizzeranno le aree della Città Metropolitana di Messina con la realizzazione di importanti infrastrutture destinate a potenziare l’attrattività, sia dal punto di vista trasportistico che culturale e turistico, del territorio Metropolitano, della Sicilia e del Meridione d’Italia nel bacino del Mediterraneo”.

Per far comprendere il ruolo importantissimo dell’Architettura, intesa come bene comune nei processi di riqualificazione generale dei Territori, è con estremo orgoglio che, grazie all’architetto Claudio Lucchesi di Urban Future Organization, il Thinking Green ospiterà il grande maestro dell’Architettura Contemporanea Daniel Libeskind, creatore tra le altre cose, del Museo Ebraico di Berlino e del progetto del World Trade Center di New York. La sua creatività decostruttivista ed il suo ingegno sono inconfondibili, la sua Architettura come poche altre è in grado di suscitare meraviglia ed emozione.

Daniel Libeskind è, inoltre, anche il progettista del Centro Direzionale del Ponte sullo Stretto. E proprio all’opera, all’NH Hotel di Taormina, sede delle principali tavole rotonde della manifestazione, sarà dedicata una mostra, curata dal vice presidente dell’Ordine Clarastella Vicari Aversa e dal professor Marcello Sestito, con la partecipazione del Prof. Attilio A. Terragni.

Il Thinking Green vedrà la partecipazione di numerosi esponenti del mondo delle Istituzioni e della politica ed è patrocinato anche dal Consiglio Nazionale Architetti PPC, che sarà presente con il suo presidente Francesco Miceli, a testimoniare l’attenzione degli architetti italiani verso le importanti tematiche che saranno affrontate nei dieci panel di lavoro.

Interverranno tra gli altri, la soprintendente ai Beni Culturali di Messina Mirella Vinci, gli architetti consiglieri dell’Ordine Lucia Alonci, Massimo De Francesco, Martina Polimeni, Andrea Taranto, Clarastella Vicari Aversa, il delegato Inarcassa Michele Palamara, il presidente della Fondazione Architetti Anna Carulli e i consiglieri Bruno Barlassina ed Enza Pernice.

Nella serata dell’8 luglio attori, registi e architetti si incontreranno a Messina al Marina di Nettuno, per ammirare lo scenario unico dello Stretto, in un evento coordinato dai consiglieri Teresa Altamore e Massimo De Francesco.