Taormina, Cateno De Luca: “fari u babbu pi non pagari u daziu con me non funziona”

Segnali di fumo da Giardini Naxos, oggi sostiene Cateno De Luca nella sua diretta mattutina ‘a modo mio’. “Signor sindaco, noi sto consorzio della rete fognaria la dobbiamo sistemare. Abbiamo fissato due appuntamenti e le stai rinviando. La merd** sulle spiagge, senza una guida all’interno del consorzio non lo accetto, poi mi girano i coglio** e partono le denunce. Se voi pensate che questi giochetti portano a bloccare le cose, avete sbagliato soggetto. Fari u babbu per non pagare il dazio con me non funziona, caro sindaco Stracuzzi. Ci ho messo la mia faccia per salvare Giardini Naxos da un danno irreversibile e ancora i rappresentati del comune di Taormina, da me designati, non si sono potuti insediare a causa di questi ragionamenti. “ – afferma De Luca contro il sindaco di Giardini Giorgio Stracuzzi.

De Luca chiede alle chiacchiere di affiancare i fatti: “i quattro comuni Taormina – Giardini – Castelmola – Letojanni dovrebbero unirsi in un unico sistema ma purtroppo il mondo è anche popolato da nani, da nani della politica. Bisognerebbe fare una strategia all’altezza dell’ orizzonte stupendo che abbiamo.”