Taormina: boom turistico. Il sindaco De Luca ospite a Rai Due

Il sindaco di Taormina Cateno De Luca, questa sera, ospite nel programma “Tg2 Post” in una puntata incentrata sul boom del turismo estivo. La meta preferita, per i vacanzieri, resta sempre il mare. I numeri sono incoraggianti per Taormina: “ormai a Taormina non si trova un posto letto disponibile, da oggi sino a tutto settembre. C’è una presenza importante, che è il doppio rispetto lo scorso anno. Siamo arrivati a degli indici incredibili e stiamo andando anche in ‘affanno’ con i servizi urbani che stiamo cercando di potenziare. Nessuno si aspettava questa crescita che è dovuta, anche, ad alcune iniziative che hanno portato ad una presenza massiccia degli americani a Taormina”.

Il boom nonostante il rialzo dei prezzi. A fronte del caro – vacanze il sindaco invece risponde: “a Taormina c’è stato un aumento, ma sono anche collegati ad alcuni fattori specifici dell’isola. Tenete conto che, in linea generale, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ha registrato un incremento medio che oscilla tra il 10 % e il 20 % in quanto viene portato fuori tutto dall’isola. Un fenomeno che qualche anno fa non c’era. Ci sono anche aumenti per quanto riguarda il canone delle aree demaniali e tutti questi sono degli elementi incidono sull’aumento dei prezzi”.

Turismo uguale lavoro. De Luca però risponde che “bisogna cambiare mentalità in quanto noi abbiamo la responsabilità di aver fatto crescere le generazioni con la cultura della scrivania. Anche il reddito di cittadinanza ha, sicuramente, dato il colpo di grazia. Ci sono quindi dei settori in crisi perchè mancano delle figure che non è solo un problema di formazione in quanto gli istituti ci sono, ma il problema è che non c’è la voglia di svolgere determinati mestieri. Chiamiamo le cose con nome e cognome”.