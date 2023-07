Tensione nel Centro/Destra, Tajani boccia il patto Salvini – Le Pen. La replica della Lega: “no ai diktat”

StrettoWeb

Le alleanze per le elezioni europee del prossimo anno stanno creando tensione nella coalizione del Centro/Destra. La riunione tra Salvini e Le Pen, dapprima di presenza, poi solo in videoconferenza, ha creato malumore dentro Forza Italia. “Voglio essere molto chiaro, sono anche vicepresidente del Ppe: per noi è impossibile qualsiasi accordo con Afd e con il partito della signora Le Pen”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani ad Agorà Estate su Rai 3. “La Lega è cosa ben diversa. Saremmo lieti di avere la Lega parte di una maggioranza, ma senza Le Pen e Alternative Fur Deutschland”, ha aggiunto. “Il futuro di FI è quello di una grande forza moderata, saremo il centro della politica italiana e abbiamo un ruolo importante da svolgere visto che il Pd si sta spostando verso sinistra. FI sarà un punto di riferimento per i delusi anche dal centro del centrosinistra, siamo noi attrattivi. Ci sarà anche qualche ingresso significativo nei prossimi giorni”, conclude.

Immediata la replica degli europarlamentari della Lega Marzo Zanni (presidente del gruppo Id) e Marco Campomenosi (capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo), in risposta alle dichiarazioni di Antonio Tajani sulle alleanze europee: “davvero l’amico Antonio Tajani preferisce continuare a governare con Pd, socialisti e Macron? La Lega lavora per cambiare la maggioranza in Europa e dare vita, finalmente, a un progetto di centrodestra unito, capace di dare risposte concrete ai cittadini dopo anni di mal governo delle sinistre. Non è il momento dei diktat, né di decidere a priori chi escludere dal progetto di centrodestra europeo, tanto più se questo arriva da chi fino a oggi è stato a braccetto di Pd e socialisti in Ue. Chiediamo più rispetto per i colleghi del gruppo Id”.