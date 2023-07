StrettoWeb

“Abbiamo detto alla Nato in modo molto semplice che il futuro dell’Ucraina è nell’Alleanza Atlantica. Non è negoziabile, è qualcosa su cui ora si sono impegnati tutti i 31 alleati”. Lo ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, in un’intervista alla Cbs.