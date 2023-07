Grande successo per la Varia di Palmi 2023: oltre 20.000 spettatori salutano il trionfale concerto dei Coma Cose

StrettoWeb

Una pioggia di applausi ha accolto la trionfale esibizione dei Coma Cose, che ha aperto la Varia di Palmi 2023 con una carica di energia e passione senza precedenti. Più di 20.000 spettatori, giunti da ogni parte della Calabria e Sicilia, si sono radunati in Piazza Primo Maggio sin dalle 18, trasformando Palmi in una città della musica per una notte indimenticabile.

Le imponenti luminarie, accese per la prima volta la sera prima, hanno dato vita a un’atmosfera magica, creando una scenografia unica e avvolgente. Fausto e California, il duo di Coma Cose, hanno espresso la loro ammirazione per la bellezza della piazza, definendola una delle location più suggestive in cui si sono mai esibiti. Nella gallery fotografica sfogliabile in alto è possibile vedere alcuni degli scatti salienti della serata, oltre alle meravigliose luminarie musicali.

“Oltre ogni aspettativa”

A seguito del trionfo, il sindaco Giuseppe Ranuccio ha dichiarato: “L’apertura della Varia di Palmi 2023 è andata oltre ogni aspettativa. Le luminarie, la musica coinvolgente dei Coma Cose, l’entusiasmo dei partecipanti: è stata una serata straordinaria. Il nostro obiettivo è fare di Palmi una vera e propria capitale del divertimento per un mese intero, e, visti i risultati, siamo sulla buona strada“.

L’evento è stato reso possibile grazie al meticoloso lavoro della Fondazione Varia di Palmi e del Comune di Palmi, che hanno curato ogni dettaglio per garantire un’esperienza fluida e sicura a tutti i presenti. Un ringraziamento speciale va al Comandante della Polizia Locale Francesco Managò, che ha coordinato il servizio d’ordine in sinergia con la Protezione Civile e l’Associazione Italiana Carabinieri.

In proposito, il presidente della Fondazione Varia di Palmi, Daniele Laface, ha dichiarato: “La risposta entusiastica che stiamo ricevendo conferma che la decisione di aprire la stagione estiva con 20 giorni di anticipo è stata un’audace e corretta mossa. L’attesa per la Varia sta crescendo in un clima di festa e felicità. Domani, l’apertura del primo concerto dei ‘Talenti a Km 0’ segnerà un altro capitolo emozionante del nostro programma Varia 2023“.

Il calendario della Varia di Palmi 2023

E non si ferma qui. Il calendario degli eventi della Varia di Palmi 2023 prevede un mese ricco di appuntamenti con artisti di fama nazionale e internazionale. Emanuela Aureli salirà sul palco il 30 luglio, seguita da Beppe Grillo il 6 agosto, Giovanni Caccamo il 9 e il fantastico Tony Hadley, ex frontman dei Spandau Ballet, il 15 agosto giusto per citarne alcuni.

Grazie al patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Regione Calabria, la Varia di Palmi 2023 si conferma come un appuntamento imperdibile nel panorama culturale e turistico del territorio. L’incredibile successo del concerto dei Coma Cose ha sottolineato ancora una volta l’importanza di Palmi come polo di eventi di rilievo nazionale.

Per il programma completo, visitate il sito ufficiale della Varia di Palmi: www.variadipalmi.it.