Le statue di Rabarama bevono caffè: la simpatica campagna social della Mauro

Caffè Mauro con le statue di Rabarama! E’ la nuova campagna partita sui social da parte dell’azienda reggina produttrice di caffè che coinvolge le installazioni artistiche del lungomare di Reggio Calabria. “Una dolce pausa con il panorama senza il quale non possiamo vivere: il lungomare della nostra città. Anche la statua Co-stell-azione di Rabarama ha sentito l’aroma del Caffè Mauro e si è unita a noi“, si legge in uno dei post pubblicati sui social dalla Mauro.

E ancora: “Ovunque a Reggio si respira il profumo di Caffè Mauro ed è proprio da qui, dal lungomare più bello d’Italia che traiamo ispirazione per comporre le nostre miscele. Ora, insieme alla statua Labirintite di @Rabarama, l’artista italiana delle figure eccentriche, siamo intenti a sorseggiare caffè, quel caffè nato dal nostro territorio“.

Nella gallery scorrevole in alto, le prime due foto pubblicate sulla pagina Facebook di Caffè Mauro, per una campagna che non è solo mera pubblicità. E’ anche un modo efficace per valorizzare la città di Reggio Calabria.