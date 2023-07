A spasso per Reggio con Scopelliti: “decine di persone lo salutavano con commozione”

StrettoWeb

“Ho passeggiato sul lungomare definito da Gabriele D’Annunzio il più bello d’Italia. La mia guida è stata Giuseppe Scopelliti, sindaco storico di Reggio Calabria. Ho visto decine di concittadini che si sono fermati per salutarlo e ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per la loro città. Negli occhi di tutte queste persone ho scorto una sincera e totale commozione nel ricordare una passata stagione di grande crescita e di grande entusiasmo che stava facendo diventare Reggio una città proiettata nel futuro“. Lo scrive in un commovente post su Facebook Andrea Pierleoni, presidente di AIDI – Associazione Imprese d’Italia. Il post è corredato da foto, alcune delle quali sono visibili nella gallery sfogliabile in alto.

“Negli occhi di Giuseppe invece – prosegue il post – si manifestava la consapevolezza di aver agito da politico innamorato della sua città, animato da visione, passione, competenza. Tornerò a casa domani con la rafforzata certezza che, quando la politica è affidata a persone illuminate e ricche di visione, migliora la vita di tutti ed il futuro appare meno nebuloso. Arriverà il momento del riscatto e noi di AIDI – Associazione Imprese d’Italia saremo al suo fianco per celebrarlo come si deve. Perché l’amore alla fine prevale sempre sull’odio e sull’invidia“, conclude Pierleoni.