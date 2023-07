Notte di sangue a Messina: sparatoria in centro durante il Summer Festival

StrettoWeb

Ieri sera, mentre a Messina si svolgeva l‘ultima attesa serata dell’RDS Summer Festival, in viale Europa si verificava un fatto gravissimo: una sparatoria la cui dinamica è ancora da chiarire. Erano le 23 di ieri sera quando, nei pressi del Mercato Zaera, un uomo di 36 (M.N.) anni è stato ferito con un colpo di pistola nei pressi di un bar. La vittima ha riportato una ferita alla gamba ed è stato portato all’ospedale Piemonte per le cure del caso.

Mentre i medici hanno appurato che le sue condizioni non sono gravi, la Polizia giunta sul posto della sparatoria ha avviato le indagini per comprendere la cause a monte della vicenda. La squadra Mobile sta cercando di ricostruire i fatti. Non è ancora noto se sia trattato di un agguato o di una discussione.