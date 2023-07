Sono 282 i migranti soccorsi dalla Geo Barents nel Canale di Sicilia

StrettoWeb

La Geo Barents, nave di Medici senza Frontiere, ha soccorso altri migranti. Si tratta di 282 persone recuperate in sette diverse operazioni di soccorso coordinate dalle autorità italiane nel Mediterraneo centrale. I soccorsi hanno riguardato 7 barchini, alcuni dei quali, come spiega la Ong, erano in mare da più di tre giorni. Tra i migranti salvati ci sono una settantina di donne, di cui una incinta, altrettanti minori non accompagnati e due bambini di meno di un anno.