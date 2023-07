Addio reddito di cittadinanza, benvenuta social card: migliaia gli aventi diritto in Calabria

StrettoWeb

‘Dedicata a te‘ la social Card da 382,5 euro che le famiglie italiane in difficoltà economiche potranno usare per fare la spesa. Per averne diritto è necessario un Isee fino a 15mila euro e almeno tre componenti nel nucleo familiare. L’iniziativa varata dal governo nella legge di Bilancio partirà dal 18 luglio. Non è necessario effettuare alcuna richiesta: i Comuni invieranno automaticamente le istruzioni agli aventi diritto per il ritiro delle Card Postepay presso gli uffici postali.

“Il problema principale di quest’anno sulle famiglie italiane è l’inflazione, oggi c’è una iniziativa che riguarda 1,3 milioni di famiglie in difficoltà con il cosiddetto Caro-Carrello, abbiamo investito 500 milioni di euro“, spiega in un videomessaggio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Si vuole tutti insieme aiutare le famiglie, la Card va attivata entro il 15 settembre ed è un piccolo ulteriore aiuto verso le famiglie in difficoltà. Noi ci siamo, cerchiamo di fare del nostro meglio per dare una mano“.

Come utilizzare la social card

La carta è utilizzabile su tutto il territorio nazionale per l’acquisto di beni di prima necessità, escluse le bevande alcoliche, e “se gli utenti la utilizzeranno nei negozi convenzionati attiveranno una scontistica del 15% sui prodotti, cumulabile agli sconti già in essere in quegli esercizi commerciali” spiega il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, “La carta deve essere attivata entro il 15 settembre per evitare dispersioni, quelle non attivate verranno disattivare e i fondi ripartiti tra chi invece l’ha usata“, precisa Lollobrigida.

Dal beneficio sono escluse quelle famiglie in cui almeno un componente riceve già un sussidio, come ad esempio il Reddito di cittadinanza. La Card scade il 31 dicembre ma eventuali fondi residui potranno essere utilizzati anche dopo. “Se sarà rinnovata o meno dipende dall’andamento dell’inflazione, faremo un bilancio più avanti“, spiega il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Migliaia gli aventi diritto in Calabria

“Il reddito di cittadinanza è stato un espediente elettorale pensato male ed applicato peggio che ha paralizzato le regioni del sud. La social card ‘Dedicata a te’ su iniziativa del governo Meloni è, invece, una vera e propria misura di sostegno per 1,3 milioni di beneficiari, effettivamente in difficoltà, per l’acquisto di alimenti di prima necessità“. È quanto sostiene Ernesto Rapani, senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione Giustizia.

“La social card non sarà richiedibile – aggiunge Rapani – come il reddito di cittadinanza, reclamato spesso con dati farlocchi. Quel che cambia è il metodo e l’approccio: saranno i comuni a fornire i nomi dei beneficiari sulla base delle liste Inps e con un Isee fino a 15mila euro. Niente trucchi, nessun inganno. Dedicata a te sarà quindi una vera e propria misura di sostegno per le famiglie più bisognose, migliaia delle quali anche in Calabria“.

Il 18 luglio, sostiene ancora il senatore di Fdi, “si chiuderà una fase mestamente storica per il nostro Paese e fungerà da spartiacque tra l’assistenzialismo più bieco di grillina memoria e gli aiuti veri e concreti, su base certa e democratica, proposti dal governo Meloni“.